Бастрыкин запросил доклад по делу об обманутых дольщиках ЖНК «Водолей» в Анапе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав дольщиков в Краснодарском крае. Следователи заинтересовались делом дольщиков ЖНК «Водолей» в Анапе после того, как они выложили видеообращение в соцсети, сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Согласно обращению, 77 семей в течение 15 лет не могут получить свои квартиры по договорам долевого участия в строительстве. Застройщик, по словам жителей, самоустранился от исполнения обязательств, а местные власти, которые должны были контролировать строительство, бездействуют.

По факту обращения следственные органы проводят проверку. Руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов должен будет доложить о ходе проверки Александру Бастрыкину.

Вячеслав Рыжков

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