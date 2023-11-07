На участке дороги М5 будут регулярно перекрывать движение

В Ашинском районе Челябинской области 9 ноября перекроют участок реконструкции трассы М5 от 1565 км до 1576 км. Проезд будет недоступен из-за буровзрывных работ, сообщает пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Урал».

Ограничение продлится с 9 до 14 часов. Для легкового транспорта предлагают схему объезда по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов проезд будет полностью запрещен.

С 14 ноября 2023 года до 1 октября 2024-го перекрытие дороги в этом районе будет проводиться регулярно во вторник или четверг. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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