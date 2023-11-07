Жилье в новостройках бизнес-класса Петербурга подорожало на 11% за квартал

Средневзвешенная стоимость жилья в новых домах бизнес-класса в Санкт-Петербурге выросла на 11% в III квартале по сравнению со II кварталом и составила 390 тыс. рублей за кв. метр. В пресс-службе консалтинговой компании NF Group привели свежую оценку сферы городской недвижимости.

На рынке жилья в III квартале было доступно 3200 квартир. Объем предложения снизился за квартал на 18%. За три месяца (с июля по сентябрь) было заключено 870 сделок по продаже жилья. Этот показатель на 86% превышает статистику по II кварталу и на 66% — по аналогичному периоду 2022 года.

В NF Group отмечают, что дальнейшая ситуация на рынке жилой недвижимости будет определяться положением в макроэкономике. Высокий уровень ключевой ставки и изменение условий ипотечного кредита могут привести к торможению спроса, а также к более сдержанной политике ценообразования.

«Активное “вымывание” предложения с первичного рынка стало сдерживающим фактором для накопления нераспроданных квартир, благодаря чему объем предложения по итогам квартала прекратил свой рост. Девелоперы в ответ на высокую покупательскую активность сократили практику предоставления скидок, а в ряде объектов пересмотрели ценовую политику в сторону увеличения стоимости квартир»,— заявил региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге продается квартира в одной из самых дорогих новостроек страны, за жилье просят 858 млн рублей.

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