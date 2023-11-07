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На художественную подсветку зданий области потратят 309 млн в 2024 году

309,5 млн руб. запланировано в бюджете Ярославской области 2024 года на организацию архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов. Сведения об этом содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета, который внесен в Ярославскую областную думу.

Подсветка здания мэрии Ярославля

Подсветка здания мэрии Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Подсветка здания мэрии Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Расходы включены в государственную программу «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области». Всего по этом программе планируется потратить 2,6 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. из федерального бюджета.

В программу входит благоустройство дворовых и общественных территорий (630 млн руб.), благоустройство исторических центров городов (450 млн руб.), региональный проект «Ростов Великий — духовный центр России» (200 млн руб.), а также ряд других мероприятий.

Масштабное создание архитектурной подсветки в Ярославской области началось в 2022 году по инициативе губернатора Михаила Евраева.

Антон Голицын

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