На Кубани за два года на 20% выросла площадь сева подсолнечника
За два года в Краснодарском крае площадь сева подсолнечника выросла на 20%. В этом году культурой засеяли больше 476 тыс. га земли, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Фото: pxhere.com
В 2021 году подсолнечником на Кубани засеяли больше 397 тыс. га, в 2022-м — свыше 436 тыс. га. Площадь сева в 2023 году увеличилась на 19,8% и 9,1% соответственно. В филиале отметили, что в крае стабильно растет количество площадей, засеваемых семенами собственного производства. Лидерами по выращиванию подсолнечника являются Кущевский, Новопокровский и Каневский районы Кубани.
В 2022 году экспортировали подсолнечник кубанского производства в Испанию и Турцию, в 2023 году начали поставлять также в Ирак, Азербайджан, Грузию и Германию. В 2023 году на 12% вырос экспорт подсолнечного шрота и на 34% — жмыха. Шрот экспортировали в 2022 году в Израиль и Италию, а в 2023 году стали отправлять также в Турцию, Китай и Ливан.
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