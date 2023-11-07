На Кубани за два года на 20% выросла площадь сева подсолнечника

За два года в Краснодарском крае площадь сева подсолнечника выросла на 20%. В этом году культурой засеяли больше 476 тыс. га земли, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В 2021 году подсолнечником на Кубани засеяли больше 397 тыс. га, в 2022-м — свыше 436 тыс. га. Площадь сева в 2023 году увеличилась на 19,8% и 9,1% соответственно. В филиале отметили, что в крае стабильно растет количество площадей, засеваемых семенами собственного производства. Лидерами по выращиванию подсолнечника являются Кущевский, Новопокровский и Каневский районы Кубани.

В 2022 году экспортировали подсолнечник кубанского производства в Испанию и Турцию, в 2023 году начали поставлять также в Ирак, Азербайджан, Грузию и Германию. В 2023 году на 12% вырос экспорт подсолнечного шрота и на 34% — жмыха. Шрот экспортировали в 2022 году в Израиль и Италию, а в 2023 году стали отправлять также в Турцию, Китай и Ливан.

Вячеслав Рыжков

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