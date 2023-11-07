Уральских спортсменов отправили в колонию за давление на похоронный бизнес

В Сысерти вынесли приговор четырем участникам организованный группы, которые вытесняли с рынка ритуальных услуг местных предпринимателей. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что они признаны виновными в принуждении к отказу в совершении сделки, совершенное с применением насилия (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ) и вымогательствах (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Портал 66.ru сообщает, что речь идет о спортсменах Романе Короткове, Айказе Манукяне, Александре Саулине и профессиональном боксере Александре Этвише по прозвищу «Русский медведь».

По данным следствия, участники группы, обладающие высоким уровнем физической подготовки, навыками борьбы и обращения с предметами, используемыми в качестве оружия, начали действовать с сентября 2019 года. Они вытесняли с рынка местных предпринимателей, запрещая им оказывать ритуальные услуги, а также требовали с них деньги за уже выполненные заказы. При этом они угрожали похоронщикам физической расправой и уничтожением имущества.

Обвиняемых задержали в августе 2020 года. Суд установил, что в результате действий преступной группы пострадали пять человек. В зависимости от роли они были приговорены к лишению свободы на срок от девяти до 12 лет.

Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемых выявили и задержали сыщики уголовного розыска регионального полицейского главка при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. «В связи с большим объемом работы расследование продолжалось 20 месяцев. Обвинительное заключение, подписанное заместителем прокурора области Вадимом Чукреевым, составило 800 листов, а все уголовное дело состоит из 33 томов»,— передает полковник Горелых.

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