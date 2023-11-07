Кузбасс стал лидером в рейтинге регионов по доступности аренды жилья

В рейтинге доступности аренды жилья для семей с двумя детьми в России в 2023 году лидером стал Кузбасс. Доля семей в этом регионе, которые могут снять типовую двухкомнатную квартиру, достигла 70% (на втором месте по РФ – Санкт-Петербург с долей – 68,3%), следует из данных исследования РИА Новости.

Лидерами по доступности аренды из числа регионов Сибири также стали Иркутская область с долей – 62,6%, Новосибирская область – 61%, Красноярский край – 55,2%, Республика Хакасия – 50,8%, Томская – 50,4% и Омская области – 47%. Меньше всего семей с двумя детьми, которые могут снять двухкомнатную квартиру в Алтайском крае – 45,3%, Республиках Тыва – 25,8% и Алтай – 23,9%.

Согласно рейтингу регионов РФ по вводу жилья, во многих субъектах в год строится более одного квадратного метра на каждого жителя, что достаточно высокий показатель по мировым меркам, отмечают аналитики.

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Лолита Белова