Число занятых в малом бизнесе южноуральцев выросло на 9,1% за год

В Челябинской области число занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составило 645,5 тыс. человек в сентябре 2023 года. Это на 53,8 тыс. или 9,1% больше показателя сентября прошлого года. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Челябинская область входит в десятку регионов по абсолютному приросту численности людей, которые зарабатывают в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Из общего числа занятых южноуральцев в это сфере 174,8 тыс. – это самозанятые.

В целом по России численность занятых в МСП за год выросло на 8,5% или 2,4 млн, до 30,5 млн человек. Из них 28% или 8,5 млн являются самозанятыми. На одно малое или среднее предприятие сегодня приходится в среднем 5,5 работников, годом ранее – 3,3. Наибольший рост численности занятых в этой сфере зафиксирован в Калмыкии – почти на 55%), Ингушетии – на 45%, Дагестане – на 38,7%, Чечне – почти на 36% и Тыве – 29,8%. Сократился показатель лишь в пяти регионах: Ненецком автономном округе (–7,8%), Камчатском крае (–6,6%), Чукотском автономном округе (–4,6%), Магаданской области (–1,9%) и Сахалинской области (–0,6%).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниково, занятость в МСП увеличивается в основном за счет роста числа самозанятых. «Часть из них ранее трудились „всерую“, без уплаты налогов, и теперь решили официально оформить свой статус – в этом случае статистический рост занятости связан не с фактическим увеличением рабочих рук, а с обелением рынка труда»,– говорит госпожа Трубникова. По ее словам, с другой стороны для части самозанятых эта деятельность является подработкой, которая совмещается с основной работой, в результате регистрация таких людей самозанятыми либо ИП также означает не рост численности работников, а расширение трудовых функций у одного и того же специалиста.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте