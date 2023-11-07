обновлено 10:46
В краевом УФСБ меняется начальник
Начальник УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий в ближайшее время покинет свой пост и получит назначение в другой регион. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Одним из новых мест службы господина Анацкого может стать Дагестан.
Геннадий Анацкий
Фото: соцсети
Полковник Геннадий Анацкий был назначен на должность начальника УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. В прошлом году ему было присвоено звание генерал-майора.
По данным «Ъ-Прикамье», одним из кандидатов на пост начальника краевого УФСБ является один из заместителей начальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.