Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:46

В краевом УФСБ меняется начальник

Начальник УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий в ближайшее время покинет свой пост и получит назначение в другой регион. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Одним из новых мест службы господина Анацкого может стать Дагестан.

Геннадий Анацкий

Геннадий Анацкий

Фото: соцсети

Геннадий Анацкий

Фото: соцсети

Полковник Геннадий Анацкий был назначен на должность начальника УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. В прошлом году ему было присвоено звание генерал-майора.

По данным «Ъ-Прикамье», одним из кандидатов на пост начальника краевого УФСБ является один из заместителей начальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...