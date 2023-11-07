В краевом УФСБ меняется начальник

Начальник УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий в ближайшее время покинет свой пост и получит назначение в другой регион. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. Одним из новых мест службы господина Анацкого может стать Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Анацкий

Фото: соцсети Геннадий Анацкий

Фото: соцсети

Полковник Геннадий Анацкий был назначен на должность начальника УФСБ по Пермскому краю в октябре 2021 года. В прошлом году ему было присвоено звание генерал-майора.

По данным «Ъ-Прикамье», одним из кандидатов на пост начальника краевого УФСБ является один из заместителей начальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.