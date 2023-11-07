Спортивный комплекс «Мечел» выставлен на продажу за 22 млн рублей

В Челябинске выставлен на продажу спортивный комплекс «Мечел» по улице Первого Спутника. Собственник — ПАО «Мечел» — запрашивает за него 22 млн рублей, сообщается в объявлении на Avito.

Объект находится на земельном участке площадью 6,2 тыс. кв. м. Спортивный комплекс общей площадью 3,5 тыс. кв м включает в себя стадион и четыре теннисных корта. На территории также расположены бытовые помещения учебно-производственного цеха и пристрой теплого перехода к теннисным кортам. Их площадь составляет 363,6 кв. м.

Как сообщает собственник, участок земли, на котором находится объект, взят в аренду до 2025 года.

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