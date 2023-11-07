Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю увеличилась на 12,6%

За период с 30 октября по 5 ноября в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению в Петербурге увеличился на 12,6%, при этом превышение недельного эпидпорога не зарегистрировано. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечают специалисты, по результатам мониторинга за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, вирус гриппа А и гриппа В, и другие респираторные вирусы.

На сегодняшний день в Петербурге привито от гриппа 2 668 915 человек, в том числе 457 994 ребенка, что составляет 49,6% от совокупного населения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до окончания прививочной кампании от гриппа в Петербурге планируют вакцинировать 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города.

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