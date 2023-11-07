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На должность главного архитектора Челябинска заявились пять претенденток

По итогам рассмотрения портфолио претендентов на должность главного архитектора Челябинска во второй этап конкурса прошли пять человек, сообщила заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина на аппаратном совещании администрации города.

«Во втором этапе 13 ноября за вакантное место поборются Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина», – рассказала Ольга Никитина.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее должность главного архитектора Челябинска занимал Павел Крутолапов. 13 июля он подал в отставку по собственному желанию. Свои заявки на участие в конкурсе отправили шесть человек. Первый этап включает в себя рассмотрение портфолио, второй – индивидуальное собеседование с респондентами. Итоги конкурса подведут с 14 по 21 ноября.

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