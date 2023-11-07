На здание туристско-информационного центра в Уфе потратят 16,3 млн рублей

Мэрия Уфы выбрала поставщика двухэтажного здания туристско-информационного центра, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стал предприниматель из Нефтекамска Владик Хуснутдинов. Он выполнит работу за 16,3 млн руб. при первоначальной цене контракта около 16,4 млн руб.

Согласно техзаданию, центр поставят в Уфу за 15 календарных дней с даты заключения контракта. Место его установки не уточняется. Здание выполнят из металлического каркаса. Его фасад, отделанном лиственницей, украсит объемная световая вывеска с надписью «450» с названием города на башкирском языке. Второй этаж будет представлять собой открытую огороженную площадку. Добраться до него возможно через винтовую лестницу.

450-летие Уфы будет отпраздновано в следующем году.

ООО «Лайф групп» зарегистрировано в 2021 году в Нефтекамске.

Владик Хуснутдинов зарегистрировался в качестве ИП в феврале 2008 года. Основным видом его деятельности является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Также предприниматель является учредителем нефтекамских ООО «Лайф групп» и совладельцем ООО «Паркхаус».

Венера Хисамова

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