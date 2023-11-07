На трассах Курганской области установили еще три пункта весогабаритного контроля

В Курганской области установили три новых автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на региональных трассах. Ведутся пусконаладочные работы для запуска тестового режима, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пункты установлены на трассах Шадринск – Миасское в Катайском округе на, Курган – Звериноголовское в Звериноголовском округе, а также на шоссе Тюнина в региональном центре. На проезжей части установлены металлические рамки с оборудованием, барьерное ограждение, освещение. В тестовом режиме пункты будут работать три месяца.

В 2022 году в Зауралье было установлено три автоматических пункта на региональных трассах в Мокроусовском, Шатровском и Шумихинском округах. Работа проводится для сохранения автодорог. Рамки с датчиками считывают вес и габариты транспорта. Затем информация направляется на единый сервер, а в случае выявленного перегруза – в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД для привлечения нарушителей к ответственности.

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