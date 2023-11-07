В Ижевске увеличат план по переселению из аварийного жилья из-за выполнения нормы

В столице Удмуртии до конца 2023 года из аварийного жилья переселят 100 человек, проживающих на 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О данным муниципалитета, изначально в этом году планировалось расселить 4,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Однако показатель был выполнен еще в августе, после чего объем финансирования для расселения увеличили еще на 2 тыс. кв. м. В настоящее время увеличенные показатели также оказались выполнены. Власти города вновь обратились в региональное правительство и минстрой для увеличения целевых показателей еще на 1 тыс. кв. м.

Отметим, что реализация региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья ориентирована на 2019-2025 годы. Всего администрации города предстоит освободить 27,2 тыс. аварийных квадратных метров и обеспечить комфортным жильем 2073 человека.