В Тюменской области в массовом ДТП погибла женщина
В Тюменской области произошло массовое ДТП с грузовиком, в результате которого погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Авария произошла на 373-м км федеральной трассы «Тюмень — Омск» в Абатском районе.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
По данным ГИБДД, 62-летний водитель автомобиля Hyundai, который буксировал лодку, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком Volvo, который отбросило на Ford Focus.
В результате аварии погибла пассажирка Ford. Водители Ford Focus и Hyundai госпитализированы.