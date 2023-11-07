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В Тюменской области в массовом ДТП погибла женщина

В Тюменской области произошло массовое ДТП с грузовиком, в результате которого погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Авария произошла на 373-м км федеральной трассы «Тюмень — Омск» в Абатском районе.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

По данным ГИБДД, 62-летний водитель автомобиля Hyundai, который буксировал лодку, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком Volvo, который отбросило на Ford Focus.

В результате аварии погибла пассажирка Ford. Водители Ford Focus и Hyundai госпитализированы.

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Ирина Пичурина

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