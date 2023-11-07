Детский театральный фестиваль «Маршак» в Воронеже посетили более 9 тыс. человек

Мероприятия детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже посетили более 9 тыс. человек, сообщил исполняющий обязанности руководителя дирекции Платоновского фестиваля (занимается и организацией «Маршака».— «Ъ-Черноземье») Илья Скрипников. С 28 по 6 ноября в рамках фестиваля прошли 13 спектаклей в жанрах драматического театра, театра кукол, рок-баллады, театра масок, музыкальной сказки, театра-игры, бэби-театра, а также на стыке жанров.

Кроме того, состоялись семь бесплатных мероприятий образовательной программы: мастер-классы, обсуждения спектаклей, творческие встречи. 28 и 29 октября в центре креативных индустрий «Матрешка» работала книжная ярмарка с участием 16 независимых российских издательств.

Мария Старикова