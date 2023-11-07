В Татарстане для палестинцев собрали свыше 7 тонн гуманитарной помощи

В Татарстане с 3 ноября для жителей сектора Газа собрали свыше 7 тонн груза гуманитарной помощи. Сбором занимается казанский благотворительный фонд «Ярдэм янэшэ!», рассказала журналистам замглавы Минмолодежи региона Айгуль Сабирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фонде «Дом с маяком» Фото: Пресс-служба фонде «Дом с маяком»

По ее словам, сбор помощи в Татарстане продолжится до 8 ноября. Позже весь груз направят в Египет, и оттуда его распределят между жителями Палестины.

Госпожа Сабирова добавила, что в список самых востребованных для палестинцев вещей входят средства гигиены и медицинской помощи, детская и взрослая одежда, детское питание.

"Ъ-Казань"