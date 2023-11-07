Удмуртия вышла на 3 место в ПФО по производству сыров, молока и сливочного масла

Удмуртия по итогу января-сентября 2023 года оказалась на третьем месте в ПФО по производству сыров и творога. По данным Удмуртстата, объем произведенных продуктов достиг 37,8 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе произвели 10,3 тыс. т сливочного масла и 153,4 тыс. т молока, что также вывело Удмуртию на третье место. Выпуск пиломатериалов достиг 186,7 тыс. куб. м — пятое место, хлебобулочных изделий — 37,6 тыс. т (девятое место).