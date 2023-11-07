Главной темой Пермского инженерно-промышленного форума станет кадровая политика

В рамках VIII Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря на площадке «Пермь EXPO», запланировано более 50 мероприятий для представителей бизнеса и 20 научно-технических советов с участием ведущих предприятий и холдингов Прикамья и России. Форум соберет более 3 тыс. руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран.

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«Ключевой темой инженерно-промышленного форума 2023 года станут люди. Вопросы обеспечения предприятий кадрами, промышленной безопасности, сохранения трудового ресурса, подготовки молодых специалистов, развития трудового потенциала сотрудников, охраны труда и здоровьесбережения будут обсуждаться одновременно на шести площадках ПИПФ»,— рассказали в оргкомитете форума.

29 ноября на «Пермь EXPO» пройдут круглые столы, конференции, сессии и панельные дискуссии на тему привлечения, сохранения и повышения квалификации кадров на предприятиях. Специалисты в области HR, топ-менеджеры предприятий и представители вузов обсудят со школьниками и студентами возможности карьерного лифта на предприятиях Пермского края, реализацию федерального проекта «Профессионалитет» в Прикамье. В конгресс-холле состоится международная конференция «Фокус внимания: человек труда». День завершится открытым уроком с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, на котором школьники из Березников, Губахи, Чернушки, Куеды, Перми, Горнозаводского и Уинского округов по приглашению предприятий, работающих в их территориях: «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «СИБУР-Химпром», «Метафракс», ПЦБК, «ЛУКОЙЛ-ПНОС», ПНППК, «Горнозаводскцемент», «ОДК-Авиадвигатель», «ЕвроХим» и «ЭРИС»,— смогут узнать у первого лица региона, как развивается промышленность Прикамья, и задать интересующие их вопросы о возможностях работы на предприятиях.

30 ноября стартует основная программа форума. В этот день пройдут научно-технические советы крупнейших холдингов, открытое заседание совета промышленных экологов «Циркулярная экономика и безопасное обращение с отходами», круглый стол по повышению производительности труда и другие мероприятия. Также 30 ноября состоится Всероссийский водный форум «Живая Кама» и Всероссийский форум «Лучший опыт — для лучшей жизни».

1 декабря, в завершающий день работы ПИПФ, пройдет традиционное пленарное заседание директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края. Основной темой мероприятия станет ключевая тема форума — кадры и развитие кадрового потенциала Пермского края.

Подробная программа мероприятий ПИПФ-2023 опубликована на официальном сайте форума.