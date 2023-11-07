Татарстан вошел в топ-3 регионов РФ с самой доступной арендой жилья

Татарстан занял третье место среди субъектов РФ с самой доступной арендой жилья. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

65,8% жителей Татарстана могут снять жилье на продолжительный срок. Однако для этого совокупный доход татарстанцев должен составлять не менее 74,5 тыс. руб.

Возглавила рейтинг Кемеровская область, где доля жителей, которые могут снять квартиру на долгий срок, составила 70,2%. Вторым здесь оказался Санкт-Петербург с долей 68,3%. Среди регионов с низкой доступностью оказались Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия, а также Крым.

"Ъ-Казань"