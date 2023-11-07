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В Челябинске до вечера среды сохранятся неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся в Челябинске до 19 часов 8 ноября. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба областного центра со ссылкой на данные гидрометцентра. На этот период прогнозируют «слабый ветер неблагоприятного направления», ночью — инверсию.

В минэкологии Челябинской области отмечают, что НМУ сохраняются, помимо областного центра, в Сатке, Коркино, Карабаше и Златоусте.

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