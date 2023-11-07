«Жозеп Боррель провел работу над ошибками»

Глава евродипломатии сообщил о последнем шансе на долгосрочное урегулирование ближневосточного конфликта: оно, по мнению Жозепа Борреля, возможно на основе сосуществования двух государств. «Если мы не добьемся успеха, то на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти»,— подчеркнул чиновник. Он также назвал трагедию в регионе провалом международной дипломатии и потребовал от министров иностранных дел стран ЕС бороться с обвинениями в политике двойных стандартов. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, палестино-израильский конфликт и особенно события в секторе Газа нанесли серьезный удар по отношениям между Западом и так называемым Глобальным Югом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Выступая в Брюсселе на конференции европейских послов, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель устроил нечто напоминающее сеанс самобичевания. Временами казалось, что это говорит не один из высших европейских чиновников, а кто-то из российских или китайских официальных лиц.

«Глобальный Юг сформировался в ответ на доминирование Запада. Эта эпоха доминирования завершилась в интеллектуальном плане,— заявил господин Боррель и вынес суровый вердикт — нынешний палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах».

76-летний испанец, который почти наверняка не станет выдвигать свою кандидатуру в новый состав Еврокомиссии в 2024 году, уже не впервые позволяет себе заметно больше откровенности, чем другие его коллеги-еврокомиссары.

Действительно, после начала войны в Газе обвинения в двойных стандартах в адрес Запада стали звучать все чаще.

Политикам из стран Азии, Африки, Латинской Америки и особенно Ближнего Востока нелегко понять, почему действия российской армии на Украине вызывают неизмеримо большую степень неприятия, чем удары израильтян по сектору. Особенно с учетом того, что за четыре недели бомбежек здесь уже погибли больше мирных жителей, чем за неполные два года российско-украинского конфликта.

Представители исламского мира не раз обращали внимание на то, что в США и большинстве европейских государств очень мягко реагируют на удары израильтян по больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям, школам и машинам скорой помощи. Да и просто на бомбардировки жилых кварталов, когда обрушиваются многоэтажные дома и под развалинами гибнут целые семьи.

Сравнивая это с гораздо более решительной, эмоциональной реакцией на трагедии в украинских городах, многие представители глобального Юга приходят к выводу: Запад демонстрирует двойные стандарты, делит жертв на «своих» и «чужих», жизни палестинцев, мусульман имеют для него меньше значения, чем жизни европейцев, в данном случае украинцев.

Неизбежным следствием этого становится нежелание следовать рекомендациям Запада, когда речь заходит о санкциях против Москвы, которую Глобальный Юг не воспринимает в качестве оппонента.

Эту тему Жозеп Боррель тоже затронул в своем выступлении перед послами и с сожалением признал: «Кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику на Украине. Многие страны видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть западный мир».

И хотя господин Боррель призвал европейских дипломатов активно бороться с обвинениями в двойных стандартах, нет уверенности, что проведенная им работа над ошибками принесет плоды.

Особенно на фоне того, как военная операция Израиля в Газе будет расширяться, число жертв среди мирных палестинцев — увеличиваться, а Запад не будет допускать даже мысли о том, что против еврейского государства можно применить какие-либо меры воздействия. Например, экономические санкции, отстранение от мирового олимпийского движения или блокировку кредитных карт всем израильским гражданам, независимо от их отношения к событиям в Газе.

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