Двух жителей Уфы заподозрили в организации экстремистского сообщества

Сотрудники Центра по противодействия экстремизму МВД по Башкирии и УФСБ по Центральному военному округу пресекли незаконную деятельность двух жителей Уфы, сообщила пресс-служба регионального МВД. Главным следственным управлением республиканского МВД возбуждено уголовное дело по признакам создания экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

По предварительным данным, задержанный мужчина, придерживаясь идеологии экстремистской организации, со знакомой отправлял по почте в госучреждения агитационную литературу. В домах у подозреваемых провели обыски. Полицейские изъяли, в частности, литературу, документы и технику. Назначен ряд экспертиз.

Майя Иванова

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