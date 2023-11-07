Башкирия поднялась в рейтинге доступности аренды жилья с 30 на 16 место

Башкирия в текущем году заняла 16 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды двухкомнатной квартиры для семьи с двумя детьми, сообщает РИА Новости. В 2022 году республика занимала в нем 30 место.

В Башкирии доля семей, которые могут арендовать квартиру, составила 57,7% (годом ранее было 40,5%), а семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, равняется 74,8 тыс. руб. (в прошлом году — 71,7 тыс. руб.).

В среднем по России половина семей с двумя детьми может снять типовую двухкомнатную квартиру. До пандемии этот показатель составлял около 40%. Самая доступная аренда жилья для семьи — в Кемеровской области (70,2%), Санкт-Петербурге (68,2%) и Татарстане (65,8%). В самом конце рейтинга — Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%) и Кабардино-Балкария (13,1%).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте