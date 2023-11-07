Больше 5,7 тысяч семей Удмуртии получили газ в дома с начала года

В Удмуртии по итогу 10 месяцев 2023 года больше 5,7 тыс. семей получили газ в дома по программе догазификации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, за все время действия газ появился в 12,4 тыс. домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ришат Ибрагимов, программа догазификации крайне востребована у жителей. Так, в уполномоченную организацию поступило 37,8 тыс. заявок. В итоге 31 тыс. домов получили данную техническую возможность.

Всего в 2023 году планируется проложить 660 км сетей по догазификации, в настоящее время устроено 576 км.