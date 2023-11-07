Следственный комитет проверит состояние объектов культурного наследия в Добрянке

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке. Информация об этом опубликована в телеграм-канале информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зори Плюс Фото: Зори Плюс

Из заявления следует, что проверка поручена руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину — ему необходимо будет также представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее краевые СМИ сообщали о ненадлежащем содержании объектов культурного наследия в Добрянке. Среди охраняемых государством зданий числятся Заводская контора, Дом общественного собрания, Правление Добрянской подзаводской волости. Все они находятся в аварийном состоянии: постройки и примыкающие к ним заборы разрушаются. Несмотря на вступившее в прошлом году в законную силу решение суда, собственники памятников истории и культуры ремонтные работы до настоящего времени проводить не начали.