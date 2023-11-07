Прокуратура добилась ремонта знака «Европа-Азия» в Первоуральске

В Первоуральске после вмешательства прокуратуры отремонтирован историко-географический знак «Европа-Азия» на Старомосковском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Впервые том, что знак находится в плохом состоянии, прокуратура узнала еще осенью 2021 года. Тогда главе Первоуральска было внесено представление об устранении нарушений закона. В 2022 году фасады знака были оштукатурены, а стены были облицованы гранитными плитами.

Однако в сентябре того же года прокуратура вновь обнаружила нарушения. Так, на объекте были разрушены ступени, облуплена краска на буквах и заборе, а также сломаны светильники, тротуарная плитка, гранитные плиты стен. Был изменен и цветовой тон пьедестала. После этого прокуратура направила иск в городской суд с требование обязать местные власти провести ремонтно-восстановительных работы знака.

Сейчас ремонтные работы на «Европа-Азия» и на прилегающей территории выполнены.

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