В «Фобос» прогнозируют прекращение дождей на Кубани

В атмосфере над Краснодарским краем прогнозируют изменение синоптической ситуации. В «Фобос» считают, что надвигающийся с запада прохладный антициклон прекратит дожди.

По данным синоптиков, 7 ноября температура воздуха на Кубани будет +19…+21°. Ветер составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что превышает норму.

8 ноября будет без осадков. Утром ожидается туман. Температура воздуха останется на уровне +19…+21°.

Татьяна Ручкина

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