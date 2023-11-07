Донской минтранс планирует найти перевозчиков на маршруты № 91 и № 113 в Ростове

Министерство транспорта Ростовской области планирует найти новых перевозчиков на автобусные маршруты №91 (2-я Краснодарская – ТЦ «Мега») и №113 (ГПЗ-10 – ТЦ «Мега»). Об этом со ссылкой на начальника управления транспорта Николая Хрумалова сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По информации министерства, конкурс по отбору подрядчика будет объявлен до 20 ноября. Отмечается, что на маршрутах будут запущены 30 единиц ( по 15 на каждый) транспорта среднего класса с наличием кондиционера и системы безналичной оплаты проезда.

«По результатам проведенного конкурса победителем будет признан участник, предоставивший лучший подвижной состав»,— отмечает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова