В Екатеринбурге сгорел пассажирский автобус

В Екатеринбурге посреди дороги сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел сегодня утром на ул. Новинской на Вторчермете. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что сообщение о возгорании спасателям поступило в 08:43.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Площадь пожара составила 10 кв. м. В 08:57 огонь был локализован, а в 08:59 открытое горение было ликвидировано. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Известно, что в момент возгорания в автобусе находился только водитель. Однако информации о пострадавших в МЧС не поступало.

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