Стоимость жилья в новостройках Удмуртии выросла на 1 тысячу рублей за квартал

По итогу третьего квартала 2023 года в Удмуртии ценник за квадратный метр на рынке новостроек вырос на 1 тыс. руб. и составил 88,6 тыс. руб. Регион оказался на девятом месте в ПФО по убыванию цены, уступив лидеру рейтинга Татарстану (135,8 тыс. руб.). Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке также выросла на 785 руб. и достигла отметки в 78 тыс. руб. По данному показателю республика на восьмом месте в ПФО. Лидером также стал Татарстан с отметкой в 130 тыс. руб.