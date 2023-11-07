Арматурщик стал самой востребованной профессией в Челябинской области

Самой востребованной профессией для работы по специальности в Челябинской области является арматурщик. Таковы данные рейтинга, составленного контрольно-счетной палатой региона на основе соотношения количества вакансий к числу состоящих на учете безработных, имеющих соответствующую квалификацию.

Коэффициент востребованности арматурщика, по данным КСП, — 1034. За год он вырос в 6,3 раза. На втором месте шлифовщик с показателем 140. Далее среди рабочих профессий следуют кузнец-штамповщик (124), рабочий зеленого строительства (102), оператор птицефабрик (96), слесарь по сборке металлоконструкций (92), осмотрщик вагонов (89,5) и резчик на пилах, ножовках и станках (98).

Наиболее востребованными профессиями служащих, по данным палаты, в основном являются медицинские: врач (106,1), врач-хирург (62), инженер по подготовке производства (58), врач-невролог (53), врач-педиатр (45) и врач-специалист (37). Низкую востребованность, по данным авторов исследования, по-прежнему имеют профессии бухгалтера (1), юриста (0,6), экономиста (0,6).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте