ФК «Сочи» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3

Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:3.

У команды южан голы забили Никита Бурмистров (на 24-й минуте), Лука Джорджевич (на 62-й) и Ваня Дркушич (на 73-й). В команде их соперников отличились Луис Чавес (26), Константин Тюкавин (42) и Ярослав Гладышев (44).

Защитник «Сочи» Марсело Алвес был удален с поля на шестой компенсированной минуте за вторую желтую карточку. Кроме того, Лука Джорджевич не смог реализовать пенальти на 38-й минуте. Для команды это уже третий подряд упущенный 11-метровый удар.

По итогам матча ФК «Сочи» набрал 10 очков и занял последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. «Динамо» набрало 22 очка и заняло пятое место, доведя беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.

Татьяна Ручкина

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