Магнитка демонстрирует свои возможности на «Металл-Экспо»

Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», открывающейся сегодня в Москве. Компания представит продукцию и технологические возможности как самого комбината, так и предприятий Группы ПАО «ММК».



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Магнитка – постоянный участник этого крупнейшего металлургического форума. На коллективном стенде компании посетители смогут ознакомиться с широким сортаментом металлопродукции, включая сортовой и фасонный прокат, горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат, горячеоцинкованную металлопродукцию, прокат с полимерным покрытием. Продукция ММК имеет широчайший спектр применения – от строительной и трубной индустрии до автопрома, которому комбинат поставляет оцинкованный автолист, и машиностроительного комплекса, потребляющего высокопрочные и износостойкие стали.

Помимо руководителей и специалистов комбината и Торгового дома ММК, на стенде Магнитки будут работать представители компаний Группы ПАО «ММК», чья продукция будет также представлена на «Металл-Экспо». В их числе ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» – ведущий российский производитель электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием и проката с декоративным покрытием SteelArt. ООО «ММК-ЛМЗ» представит на «Металл-Экспо» новые рисунки проката SteelArt: «Ясень», «Кедр», «Рябина», «Клён», «Берёза», «Вишня» и другие – всего более 20 новых рисунков с текстурированным покрытием или покрытием 3D. Также будут представлены хорошо зарекомендовавшие себя на российском и зарубежном рынках образцы проката с текстурированным полимерным покрытием, полиуретановым покрытием, покрытием для производства водосточных систем, а также антибактериальным и покрытием антиграффити.

ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» представит линейку листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья, ООО «Огнеупор» – выпускаемые предприятием алюмосиликатные и магнезиальные огнеупоры, а ООО «Шлаксервис» представит на форуме выпускаемые компанией гранулированные шлакообразующие смеси, используемые при разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок.

Кроме того, на стенде будут работать представители ООО «Объединенная сервисная компания», предоставляющего широкий спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту различного оборудования. Впервые на стенде ММК будет представлен Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, специализирующийся на выпуске шлакопортландцементов, а также ожелезненного доломита (известково-магнезиального флюса), который используется в качестве гарнисажеобразующего материала при конвертерной выплавке стали.

Отдельный стенд, в основе концепции которого лежит идея привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды, будет у Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ». Для посетителей подготовлены образцы продукции, новые каталоги, богатый раздаточный материал. На стенде будут работать специалисты предприятия, которые расскажут о производстве метизной продукции, новых металлоизделиях, освоенных в последнее время, ответят на вопросы посетителей.

Также отдельный стенд у входящего в Группу ММК ООО «Механоремонтный комплекс» – одного из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей российской промышленности. МРК поставляет оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии страны, являясь одним из основных производителей технологической литейной посуды России и стран СНГ. За последнее время компания освоила производство широкого спектра импортозамещающей продукции, что открывает для нее хорошие перспективы в условиях ухода с рынка западных поставщиков.

29-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет с 7 по 10 ноября 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве. На площадке выставки будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. Площадь выставки увеличится на 50% по сравнению с предыдущим годом, количество компаний превысит 720, из них более 300 составят зарубежные предприятия. Ожидается, что выставку в этом году посетят около 30 тыс. специалистов ключевых металлопотребляющих отраслей. В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса. Руководители и специалисты компаний Группы ПАО «ММК» примут участие в обширной деловой и конкурсной программе металлургического форума.

ПАО «ММК»