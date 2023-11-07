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Ликвидацию «Проинвестбанка» завершит менеджер из Татарстана

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) неожиданно сменила своего представителя в ликвидационной комиссии «Проинвестбанка». Вместо Игоря Арцыбашева на пост ликвидатора бывшего пермского банка назначен Алексей Юферов. Он известен тем, что в данный момент ведет процедуры банкротств четырех банков из Татарстана: ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», Банка «Спрут» и ООО «Татагропромбанк».

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Бывший топ-менеджмент «Проинвестбанка» оказался не в курсе причин кадровой рокировки. С представителями АСВ связаться не удалось. Ранее предполагалось, что процедура ликвидации «Проинвестбанка» завершится до конца года.

Напомним, в апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В соответствии с решением апелляционной инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.

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