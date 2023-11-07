В Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру

В Свердловской области всего 59,2% семей с двумя детьми может снять типовую двухкомнатную квартиру. В рейтинге «РИА Новости» по доступности жилья в России регион занял 14 место. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов на Урале, должен составлять 84,2 тыс. руб.

Ни один регион Уральского федерального округа (УрФО) не вошел в топ-10 по доступности жилья. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ занял 12 место — там арендовать квартиру могут 60,1% семей. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на 13 месте (59,2% семей), Тюменская область — на 15-м (58,5%), Челябинская область — на 17-м (57,1%), а Курганская область — на 74-м (36,5%).

Среди всех регионов России на первом месте оказалась Кемеровская область, где двухкомнатную квартиру могут снять 70,2% семей. Замыкают рейтинг Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. При этом эксперты отмечают, что доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. Если в этом году половина из них может снять типовую двухкомнатную квартиру, то до пандемии их было около 40%.

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