Назначен начальник пограничного управления ФСБ по Тыве
Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва возглавил полковник Владимир Матвеев, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Ранее ведомство возглавлял полковник Дмитрий Бобров.
В числе вопросов по которым планируется активно взаимодействовать глава региона назвал ход реконструкции пункта пропуска «Хандагайты» и модернизацию аэропортового хозяйства Кызыла.
«Международный статус воздушного и автомобильного пунктов пропуска придаст новый импульс социально-экономическому развитию Тувы, а перспективное создание трансграничных коридоров откроет новые возможности для других сибирских регионов»,– сказал Владислав Ховалыг.
Тувинский участок российско-монгольской государственной границы составляет около 1,4 тыс. км.