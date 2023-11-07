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Назначен начальник пограничного управления ФСБ по Тыве

Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва возглавил полковник Владимир Матвеев, сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Ранее ведомство возглавлял полковник Дмитрий Бобров.

В числе вопросов по которым планируется активно взаимодействовать глава региона назвал ход реконструкции пункта пропуска «Хандагайты» и модернизацию аэропортового хозяйства Кызыла.

«Международный статус воздушного и автомобильного пунктов пропуска придаст новый импульс социально-экономическому развитию Тувы, а перспективное создание трансграничных коридоров откроет новые возможности для других сибирских регионов»,– сказал Владислав Ховалыг.

Тувинский участок российско-монгольской государственной границы составляет около 1,4 тыс. км.

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Анна Егорова

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