Глава СКР заинтересовался ДТП в Челябинской области, в котором погиб ребенок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал представить ему доклад по смертельному дорожно-транспортному происшествию в Чебаркульском районе Челябинской области. Региональное управление ведомства расследует уголовное дело ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает пресс-служба СК РФ.

Дорожная авария произошла днем 6 ноября на 10 км автодороги Черновское – Кундравы. Столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и школьный автобус ПАЗ, в котором находились 18 детей и пятеро взрослых. В результате аварии погибла 32-летняя водитель ВАЗ и ее семилетний пассажир.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить Александру Бастрыкину доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по предварительным данным, жительница села Кундравы, которая была за рулем ВАЗ, не справилась с управлением, машину занесло и выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

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