Андрей Травников раскритиковал уборку Новосибирска от снега

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал мэра Новосибирска Анатолия Локотя за качество уборки города от снега. «В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте песок в городе, а то сами ноги переломаете», - сказал губернатор на оперативном совещании в облправительстве, отметив, что во время выходных поступали жалобы на состояние тротуаров и дорог. По данным областного минздрава, за минувшую неделю в травмпункты обратились пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В тоже время мэр сообщил, что дорожными службами вывезено около 9 тыс. куб м снега. «В городе в связи с начавшимися снегопадами ведется уборка. Все дороги, основные магистрали беспокойства не доставляют», - заявил глава города.

Ранее прокуратура Новосибирской области сообщила о выявленных нарушениях при организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи. В октябре ведомство объявило руководителям органов местного самоуправления и дорожных служб 250 предостережений о недопустимости ненадлежащей уборки дорог и улиц от снега и наледи. Мэру в связи с выявленными нарушениями, было внесено представление.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем 7 ноября в Новосибирске в первой половине дня ожидается местами небольшой мокрый снег. Ветер от 3 до 8 м/с,температура -1,-3.

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Александр Киселев