Компания «Люксстрой» планирует сделать брендом название своего частного пляжа в Пермском районе

Компания «ЛюксСтрой» хочет зарегистрировать в качестве бренда название своего частного пляжа в Пермском районе. Пермское ООО «ЛюксСтрой» подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «пляж Verde», сообщается в сервисе znakoved.ru. Заявление поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23 октября и было зарегистрировано 27 октября. Как указано в заявке «ЛюксСтроя», товарный знак предполагается использовать в сферах аренды спортивных площадок и теннисных кортов, клубах здоровья, организации и проведении досуга, спортивных мероприятий, аренды жилья для отдыха, кабинок для переодевания, услуг баров, закусочных, ресторанов, кемпингов и прочего.

Минувшим летом в деревне Мостовая Сылвенского сельского поселения открылся частный пляж Verde. Он разместился в коттеджном поселке «Павловский», на берегу реки Сылва. Объект открылся на базе «Спорт». Развитием пляжа занимается индивидуальный предприниматель Наталья Фадеева, председатель правления федерации тенниса Пермского края. Именно ее имя и фамилия указаны на сайте пляжа и турбазы «Спорт» в Мостовой.

В сервисе kartoteka.ru отмечается, что ООО «ЛюксСтрой» создано в Перми в 2004 году, гендиректор организации – Юрий Биянов. Учредителями общества, занимающегося подготовкой стройплощадки, являются ООО «Скайс» и ООО «Компания «Грейт». Перечисленные компании близки к владельцам Камского кабельного завода.