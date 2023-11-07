Интеллектуальные права детей-авторов изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности

Татьяна Филимонова, патентный поверенный РФ, старший юрист филиала юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в г. Перми, о том, как приобретаются и осуществляются интеллектуальные права детей, создающих результаты интеллектуальной деятельности.

В наше время ни для кого не секрет, насколько важна интеллектуальная собственность, которую не без оснований сравнивают с «нефтью XXI века»1 . В этой связи особенно радостно наблюдать, что все чаще в эти вопросы вовлекаются дети, которые уже наравне со взрослыми становятся авторами различных результатов интеллектуальной деятельности: изобретений, промышленных образцов, произведений науки, литературы, искусства и так далее (далее по тексту – РИД).

Возникает справедливый вопрос: каким образом появляются и осуществляются интеллектуальные права этих детей? Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо в первую очередь обратиться к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)2 , а именно к вопросам, посвященным гражданской правоспособности и дееспособности.

В статьях 17 и 18 ГК РФ речь идет о том, что правоспособность возникает в момент рождения гражданина, закрепляется за всеми гражданами, связана с реализацией гражданских прав и обязанностей и содержит в том числе права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.

По общему правилу, в соответствии со статьей 21 ГК РФ, полная дееспособность гражданина наступает с восемнадцати лет и связана с приобретением и осуществлением прав, а также созданием и исполнением обязанностей.

Однако мы довольно часто знакомимся с детьми, которые создают результаты интеллектуальной деятельности, и здесь важно разграничить такие понятия, как дееспособность малолетних и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. От возраста ребенка зависит, каким образом будут реализованы его права как автора РИД.

1. Малолетние дети

Малолетним является ребенок, не достигший четырнадцати лет.

В соответствии с положениями статьи 28 ГК РФ, сделки за малолетних, за исключением, как правило, мелких бытовых сделок и сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, могут совершать от их имени только их родители.

Имущественную ответственность также несут родители малолетнего.

2. Несовершеннолетние дети

Несовершеннолетним является ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

Исходя из положений статьи 26 ГК РФ, по общему правилу несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия родителей. Однако из этого правила есть одно важное исключение.

Несовершеннолетние самостоятельно, без согласия родителей, могут осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.

Имущественную ответственность по таким сделкам несет также несовершеннолетний.

Далее необходимо разобраться, что является сделкой и какими правами обладает автор РИД.

В соответствии со статьей 153 ГК РФ, под сделками понимаются действия граждан, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с положениями статьи 1226 ГК РФ: «На результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)»3 .

Согласно статье 1228 ГК РФ, автор результата интеллектуальной деятельности – это гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Автору принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права.

Следует отметить, что указанные права неотчуждаемы и непередаваемы, а отказ от них ничтожен.

В свою очередь, исключительное право на РИД первоначально возникает у его автора.

Таким образом, исходя из положений статьи 1229 ГК РФ, автор-правообладатель исключительного права на РИД вправе использовать и распоряжаться своим результатом интеллектуальной деятельности, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам такое использование.

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать следующие выводы:

1. Поскольку автором РИД является гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, а правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и содержит в том числе права авторов РИД, ребенок, который создал такой РИД, будет являться автором, независимо от его возраста. Этому ребенку будет принадлежать право авторства, то есть право признаваться автором РИД, которое является неотчуждаемым и непередаваемым и отказ от которого ничтожен.

2. Под осуществлением прав автора в рамках статьи 26 ГК РФ необходимо понимать осуществление исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, которое является имущественным правом и связано с использованием, распоряжением, разрешением или запретом использования РИД, а также иных прав автора, которые существуют в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности (например, право на получение патента на изобретение, право автора на имя, право на обнародование своего произведения, право на неприкосновенность произведения и т. д.).

3. Детям в возрасте до четырнадцати лет принадлежат права автора, которые включают как личные неимущественные права, так и исключительное право на РИД. Однако осуществлять права автора могут от их имени родители.

Соответственно при оформлении материалов заявки на выдачу патента на изобретение, промышленный образец и прочее или заявления о депонировании произведения4 в качестве автора указывается ребенок, в качестве заявителя (правообладателя) – также ребенок. При этом все документы в Роспатент или организацию, занимающуюся депонированием, от лица ребенка подписываются и подаются родителем, являющимся представителем ребенка по закону.

Распоряжение исключительным правом на РИД и иные права автора осуществляются от имени ребенка его родителем.

Вместе с тем необходимо учитывать положения статьи 57 Семейного кодекса Российской Федерации, где регламентировано, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. А с десяти лет учет мнения ребенка является обязательным, если это не противоречит его интересам5 .

4. Детям в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетним) также принадлежат права автора, которые включают как личные неимущественные права, так и исключительное право на РИД. При этом осуществлять права автора несовершеннолетний может самостоятельно, без согласия родителей.

Соответственно, при оформлении материалов заявки на выдачу патента на изобретение, промышленный образец и прочее или заявления о депонировании произведения, в качестве автора указывается несовершеннолетний, в качестве заявителя (правообладателя) – также несовершеннолетний. Все документы в Роспатент или организацию, занимающуюся депонированием, подписываются и подаются несовершеннолетним.

Распоряжение исключительным правом на РИД и иные права автора осуществляются несовершеннолетним самостоятельно.

В завершение хотелось бы привести примеры разработок детей-авторов г. Перми, в том числе призеров Х Международного конкурса юных изобретателей International Young Inventors Award (IYIA 2023), создавших уникальные объекты интеллектуальной собственности, права на которые будут надлежащим образом оформлены, а интеллектуальная собственность детей-авторов защищена.

Пример 1. Многофункциональный рюкзак Relax, авторы – Шейнина Дарья (13 лет), Позверг Виктория (13 лет), Позверг Мария (10 лет).

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Пример 2. Набор игр и головоломок «Играем по-пермски», автор – Мохова Дарья (10 лет).

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Пример 3. Семейный стартап «ЧистоМам» – производство гипоаллергенных, экологически безопасных моющих средств для стирки и уборки дома, авторы – Мальцева Наталья (17 лет), Мальцева Мария (15 лет), Мальцев Дмитрий (10 лет).

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1«Интеллектуальная собственность – нефть XXI века» (Марк Гетти). 2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023). 3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023). 4Депонирование – передача экземпляра произведения на хранение и регистрация в реестре компании, занимающейся депонированием, с выдачей соответствующего документа-свидетельства, которым подтверждается факт принятия произведения в определенную дату от определенного лица, которое заявило свое авторство и/или правообладание с указанием даты создания произведения. 5Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 31.07.2023).

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