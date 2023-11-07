ПЛП может получить 758 млн рублей на строительство инфраструктуры

Власти Новосибирской области планируют выделить до конца года УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) инвестиции из областного бюджета в размере 758 млн руб., следует из проекта документа. Средства предполагается направить на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры ПЛП. Застройщиком определено УК ПЛП. Согласно проекту документа, УК до 22 января 2024 года предложено осуществить размещение дополнительных акций на выделяемую сумму инвестиций, а минэкономразвития региона приобрести в госсобственность акции допвыпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В числе объектов инфраструктуры, на строительство которых будут направлены бюджетные средства: 1,4 км межплощадочных дорог в ПЛП, канализационный коллектор ливневых сточных вод, реконструкция канализационной насосной станции.

Проект промышленно-логистического парка (головная компания — Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, 100% которой принадлежит региону) реализуется с 2007 года. Общая площадь — более 1 тыс. га. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «УК ПЛП» в 2022 году -262,1млн руб., убыток – 328,4 млн руб. (в 2021 году – 47,1 млн руб.).

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Анна Егорова