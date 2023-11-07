В Туймазах задержали участников уличной драки

Сотрудники полиции задержали участников конфликта в Туймазах, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным министерства, в ночь на 5 ноября в одном из городских баров города произошел конфликт между гостями из-за разлитого пива. Выйдя на улицу, мужчины подрались.

«Сотрудниками полиции были выявлены и доставлены в отдел полиции участники и очевидцы конфликта,— отметили в министерстве. — Участники происшествия опрошены, претензий друг к другу не имеют. За медицинской помощью не обращались».

Олег Вахитов

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