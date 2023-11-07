В Красноярске «морж» пропал во время заплыва
В Красноярске пропал мужчина, устроивший заплыв по Енисею, сообщают спасатели. Информация о том, что местный житель ушел «моржевать» к острову Татышев и его унесло течением, поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу вечером 6 ноября. «В ходе выезда обследовано 5 км береговой линии реки Енисей. Мужчина не найден»,– сообщают спасатели.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В Красноярске, по данным Средне-Сибирского УГМС, температура воздуха составляет -4,-6 градусов, временами снег. Ветер северо-восточный 1-6 м/с.