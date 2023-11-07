В Иркутской области мэр Катангского района подозревается в получении взяток на 4,7 млн руб

В Иркутской области на мэра Катангского район Сергея Чонского возбуждено уголовное дело о получении взяток, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев. Взятки предназначались за предоставление преимуществ предпринимателям при проведении аукционов и заключении договоров на поставки дизельного топлива, считает следствие.

По данным СУ СКР по региону, дело расследуется по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Общая сумма полученных чиновником взяток, считает следствие, составила 4,7 млн руб. Мэр задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Учитывая, что на севере области значительное понижение температур, главная задача – на месте проверить наличие топливных ресурсов для прохождения зимнего периода 2023–2024 на этих территориях в результате северного завоза и дальнейшего его обеспечения уже с использованием зимников», - сказал Игорь Кобзев. Также губернатор отметил, что «для контроля ситуации» на территорию района были направлены специалисты регионального минЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным.

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Александр Киселев, Оксана Павлова