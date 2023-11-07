В промпарке в Новосибирской области запустят терминал для отправки грузов в Китай

В промпарке в Мошковском районе Новосибирской области будет построен терминал для отправки грузов в Китай и страны Азиатско-Тихоокенского региона. «В перспективе терминал будет обрабатывать четыре контейнерных поезда в месяц. Отправка первых поездов планируется в конце 2023 года», - сообщил глава минэкономразвития региона Лев Решетников (цитата по ТАСС). Проект предполагает модернизацию железнодорожной ветки, развитие контейнерного терминала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект промпарка, резиденты которого занимаются деревообработкой, логистикой и зернопереработкой, реализует компания «Альянстрансторг». Инвестиции в проект оцениваются в 100 млн руб.

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Анна Егорова