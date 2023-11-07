Стоимость строительства ЖК «Любимов» увеличилась на 1, 2 млрд руб.

Несмотря на сдачу в эксплуатацию всех домов ЖК «Любимов» (Березники), краевые власти решили оставить ему статус приоритетного проекта, говорится в материалах минэка Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«В соответствии с пунктом 5.10 Порядка, сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта “Строительство современного нового жилого микрорайона в правобережной части г. Березники”, реализуемого акционерным обществом “Корпорация развития Пермского края”»,— указывается в документе.

При этом стоимость строительства составила 13,4 млрд руб., срок реализации инвестиционного проекта — 2014–2023 годы.

По сравнению с предыдущими изменениями в приоритетном проекте от 2021 года, на 1,2 млрд руб. увеличилась стоимость строительства. В КРПК изменения в проект не прокомментировали.

ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. Стройку курировала Корпорация развития Пермского края. Этим летом ЖК был полностью сдан, 30 июня завершились мероприятия по переселению в него более 12,5 тыс. человек.

Ранее краевые власти не исключали, что в составе жилого комплекса «Любимов» в Березниках могут появиться новые дома. «Перспективы развития “Любимова” имеют место. Мы понимаем, какие у нас планы по строительству новых производств в Верхнекамье, поэтому думаю, что 29 домов — не окончательная цифра. Надо подумать еще над мастер-планом территории, как мы дальше будем ее развивать. Будем этим заниматься. Обращаю на это внимание всего строительного блока»,— заявил недавно на заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.