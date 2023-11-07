Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость строительства ЖК «Любимов» увеличилась на 1, 2 млрд руб.

Несмотря на сдачу в эксплуатацию всех домов ЖК «Любимов» (Березники), краевые власти решили оставить ему статус приоритетного проекта, говорится в материалах минэка Пермского края.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«В соответствии с пунктом 5.10 Порядка, сохранить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта “Строительство современного нового жилого микрорайона в правобережной части г. Березники”, реализуемого акционерным обществом “Корпорация развития Пермского края”»,— указывается в документе.

При этом стоимость строительства составила 13,4 млрд руб., срок реализации инвестиционного проекта — 2014–2023 годы.

По сравнению с предыдущими изменениями в приоритетном проекте от 2021 года, на 1,2 млрд руб. увеличилась стоимость строительства. В КРПК изменения в проект не прокомментировали.

ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. Стройку курировала Корпорация развития Пермского края. Этим летом ЖК был полностью сдан, 30 июня завершились мероприятия по переселению в него более 12,5 тыс. человек.

Ранее краевые власти не исключали, что в составе жилого комплекса «Любимов» в Березниках могут появиться новые дома. «Перспективы развития “Любимова” имеют место. Мы понимаем, какие у нас планы по строительству новых производств в Верхнекамье, поэтому думаю, что 29 домов — не окончательная цифра. Надо подумать еще над мастер-планом территории, как мы дальше будем ее развивать. Будем этим заниматься. Обращаю на это внимание всего строительного блока»,— заявил недавно на заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...