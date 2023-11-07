Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран ШОС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Китай для участия в 21-ом заседании Генпрокуроров стран—членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что заседание состоится завтра, 8 ноября, в городе Синань. На нем, в частности, будет рассмотрена роль прокуратуры в деле государственной модернизации. Генпрокурор РФ выступит на заседании с докладом «Прокурорский надзор за реализацией в России приоритетных национальных проектов».

7 и 8 ноября также запланирован ряд двусторонних встреч Игоря Краснова с иностранными коллегами и подписание соглашений, добавила пресс-служба. Генпрокурор, в частности, планирует встретиться с коллегами из Китая, Монголии и Ирана.

Эрдни Кагалтынов