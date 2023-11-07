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Коммерсантъ FM
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ВПП ООН: в Южном Судане более 1,6 млн детей столкнутся с недоеданием в 2024 году

В 2024 году более 1,6 млн детей до пяти лет будут страдать от недоедания в пострадавших от наводнения районах Южного Судана, сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. В ВПП заявили, что к апрелю 2024 года с «исключительно высоким уровнем и тяжестью недоедания» столкнется суданский округ Рубкона.

По данным ВПП, недоедание распространяется в пострадавших от наводнения в Южном Судане регионах, потому что в них распространяются болезни, скученно живет население, это усугубляется ограниченным доступом местных жителей к продовольствию.

Наводнения в Рубконе участились в течение последних двух лет, стоимость основных продуктов питания в округе с апреля 2023 года выросла на 120%, сообщает ВПП. В ООН заявили, что наводнения вызваны выходом воды из бассейнов реки Нил, в частности, озера Виктория.

Согласно данным ВПП, в общей сложности в 2024 году с недоеданием в Южном Судане столкнутся более 7 млн человек, к апрелю 2024 года число человек, испытывающих катастрофический голод, вырастет до 79 тыс. ВПП пожаловалась на нехватку финансирования, в связи с чем поддержку получит только треть недоедающих детей Южного Судана.

Эрдни Кагалтынов

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